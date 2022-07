Ignazio Moser ammette la crisi con Cecilia Rodriguez poi la dichiarazione d’amore

Ignazio Moser ha festeggiato i suoi 30 anni con un gran party alla Masseria Corsano in Puglia, con tutti i suoi amici, ovviamente con la sua Cecilia Rodriguez. 30 anni e per questo compleanno un primo bilancio di vita. E’ al settimanale Chi che Ignazio Moser ha confidato per la prima volta che tra lui e Cecilia c’è stata una crisi, che hanno vissuto un momento di difficoltà. Non ne hanno mai voluto parlare e adesso che sono più forti di prima e vogliono creare la loro famiglia lui è anche pronto ad ammettere cosa è accaduto. Forse non dirà tutto, il gossip ha parlato di tradimenti ma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno parlato di invidie e cattiverie gratuite. Stanno insieme da quasi cinque anni, si sono innamorati nella casa del GF Vip ed ecco cosa ha confessato il ciclista.

Ignazio Moser svela un po’ di cose sul rapporto con Cecilia Rodriguez

“A ottobre saranno cinque anni che stiamo insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore” quindi era tutto vero ma è anche tutto superato. Allo scoccare dei 30 anni Ignazio ha scritto per lei una dichiarazione d’amore: “Gracias por todo mi amor, te amo demasiado!” non c’è bisogno di tradurre, per lei ha imparato anche un’altra lingua oltre a quella dell’amore.

Sempre su Chi Moser ha risposto al gossip del momento, quello della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Lui ha partecipato all’Isola dei famosi, così come Cecilia, Jeremias, Gustavo e in passato anche Belen Rodriguez: “Li conosco e ho molta stima per entrambi. Prendere una decisione così dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli non sarà stato facile, ma avranno avuto le loro buone ragioni. Mi auguro che trovino la felicità, perché di questo si tratta, ma non mi piace mettermi in mezzo alle storie altrui”.