Rosa Perrotta e Pietro ancora separati: lei torna a Milano da sola

E’ molto strano quello che sta succedendo tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione e il fatto che i due, abbiano deciso di non dire nulla, dopo che sono circolate sul web tante indiscrezioni circa una loro nuova crisi. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, ha fatto sognare milioni di persone, non a caso ancora oggi Pietro e Rosa sono amatissimi e sono migliaia e migliaia le persone che seguono questa famiglia su intagram. Impossibile quindi non notare che, dopo il viaggio in Puglia, Rosa e Pietro non si sono più mostrati insieme. La Perrotta è tornata a casa dei suoi genitori, dove comunque va spesso a stare insieme ai figli ma questa volta al suo fianco non c’è Pietro, che latita da giorni. Rosa invece, ha trascorso gli ultimi giorni a casa di nonno Mario e nonna Pina. Insieme a lei anche Achille ed Ethan.

Rosa torna a Milano da sola e Pietro, che fine ha fatto?

Quello che però ha fatto preoccupare maggiormente i fan di questa coppia, è successo nelle ultime ore. Rosa infatti, è rientrata a Milano per degli impegni di lavoro ed era da sola. L’ex tronista di Uomini e Donne ha portato con se il piccolo Achille mente Ethan è rimasto con i nonni. Nessuna parola da parte di Rosa su quello che sta succedendo tra lei e Pietro, fa finta che non stia accadendo nulla, come del resto era successo prima della nascita di Achille, quando lei e l’avvocato, avevano affrontato un altro momento più che complicato.

E’ molto strano che Rosa, sempre aperta e sincera con chi la segue, abbia deciso di non dire nulla, facendo finta di niente. Ma sappiamo che già in passato era accaduto, e forse anche stavolta preferisce risolvere prima i problemi, se mai ce ne siano, e poi raccontare cosa è successo.