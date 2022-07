Belen e Stefano pronti a promettere ma questa volta è per sempre

Belen e Stefano rinnovano le promesse di matrimonio con un rito. Questa volta è per sempre

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ufficializzato il loro ritorno e adesso sembra siano pronti per un nuovo rito d’amore. Stefano e Belen non hanno bisogno di sposarsi di nuovo perché non hanno mai divorziato, non c’è mai stato il tempo per mettere la parola fine alla loro unione, nonostante le tante crisi. In passato hanno detto che non avevano bisogno di promettere di nuovo, di celebrare altre nozze, infatti è Deianira Marzano a parlare di un nuovo rito per la coppia. Un rito che celebri il loro amore, che confermi le promesse, che le rinnovi, che dicono sarà un momento speciale solo per loro due. L’esperta di gossip sui social parla di gioia indescrivibile in arrivo, racconta dei soliti amici in comune che avrebbero riferito che presto Stefano De Martino e Belen Rodriguez celebreranno il loro per sempre con un rito d’amore.

Belen e Stefano De Martino non sono divorziati

Non hanno mai divorziato, sono ancora marito e moglie ma la Marzano lancia il gossip. Un dolce pettegolezzo smentito da Alessandro Rosica. L’investigatore social ha commentato la notizia sulla celebrazione in vista per Belen e Stefano: “Non date retta a certa gente, io ho i contatti direttamente con quelle persone e vi giuro che non hanno mai aperto questo discorso per ora”. Gli esperti di gossip sono uno contro l’altra, ma intanto la coppia continua a vivere la terza possibilità del loro amore come mai aveva fatto prima.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Ponza nei pochi giorni in barca con Santiago sono stati molto disponibili e carini con chi chiedeva loro una foto. In passato hanno sempre evitato, si sono isolati, adesso è evidente che c’è qualcosa di diverso. Dicono che la showgirl oscurava suo marito, adesso c’è un equilibrio che evita problemi nonostante tutto sia più complicato da gestire.