Bianca Atzei incinta? Bebè in arrivo per la cantate e Stefano Corti: il rumor

Non ci sono state conferme da parte della cantante dopo che ieri sera, è trapelata quella che sarebbe una dolcissima notizia. Bianca Atzei infatti sarebbe in dolce attesa. Probabilmente la cantante sarda, dopo il dolore per quello che è accaduto mesi fa, avrebbe voluto attendere prima di confermare la notizia della sua gravidanza. E per il momento non ha confermato. L’indiscrezione è arrivata da The Pipol, che ha parlato per primo della gravidanza della bella Bianca. Nessun segno evidente: le ultime foto di Bianca, mostrano un ventre più che piatto, quindi possiamo immaginare che si tratti davvero dei primi mesi di gravidanza. Nessun commento da parte della cantante che pochi giorni fa aveva invece fatto una dolcissima dedica d’amore al suo compagno, Stefano Corti. “A te che sei e sarai il mio sempre.

A te che sostieni me e io sostengo te. A te che sei la mia città, la mia casa. Buon compleanno mio amor. Ci aspettano tante cose belle davanti a noi. E non vedo l’ora di viverle insieme” queste le parole di Bianca sui social in occasione del 37esimo compleanno del suo compagno. Parole bellissime e chissà, magari in quel futuro da vivere insieme, c’è anche questa famiglia che sta per allargarsi…

Bianca Atzei incinta?

Nel 2021 Bianca aveva raccontato del percorso che lei e Stefano avevano intrapreso. Non riuscendo ad avere un figlio avevano provato con un percorso assistito e Bianca era rimasta incinta ma poco tempo dopo, aveva subito una interruzione di gravidanza. “Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice” aveva detto Bianca nello studio di Verissimo raccontando a Silvia Toffanin di quel drammatico momento.

Un periodo complicatissimo per lei e la iena che però insieme, avevano superato anche questa tempesta.

Sarà arrivato il momento di ritrovare una nuova felicità con questa dolcissima notizia? Noi glielo auguriamo ovviamente con tutto il cuore!