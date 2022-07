Dopo la delusione di Marco Melandri la moglie bacia un altro pilota

La moglie di Marco Melandri delusa dal pilota non resta certo ad attendere lui per tutta la vita

La delusione per Manuela Raffaeta, la moglie di Marco Melandri, questa volta è ancora più grande. Il pilota è andato via per la seconda volta, è tornato dall’altra pochi giorni dopo il ritorno da L’Isola dei famosi. La coppia aveva parlato della crisi sicura che era iniziata un’altra vita, avevano parlato della storia che Marco Melandri aveva avuto con un’altra donna archiviando tutto per amore, per la famiglia. Poi è successo di nuovo ma questa volta Manuela non resta ad attendere suo marito per tutta la vita. Conferma il flirt con un altro pilota, ha baciato Luca Salvadori e si sente libera di amare, anche lei.

La moglie di Marco Melandri conferma il flirt con un altro pilota

Marco l’ha lasciata per la seconda volta e per la stessa donna e Manuela Raffaeta adesso volta pagina e fa bene. E’ Mowmag che l’ha beccata con un altro, lei conferma che è libera ma l’altro è un amico più che un nuovo compagno. L’altro non è uno sconosciuto ma un pilota di moto.

“C’era vicinanza ma ci siamo visti solo una volta. Bacio? Prima o poi doveva capitare. Non posso restare ad aspettare Marco – quindi conferma ma aggiunge – Ma siamo amici. Siamo tutti e due single e abbiamo passato una buona serata. Avevo dichiarato che sto voltando pagina e l’ho fatto. Sono una persona libera e posso fare quello che voglio”.

Si sente libera davvero ma prima di tutto è una mamma e spiega: “Ci sono dei corteggiatori per i quali, quando la bimba è tranquilla, posso ritagliarmi dello spazio anche da donna e non solo da mamma”.

Luca Salvadori ha confermato allo sesso modo le parole di Manuela: “Come molti ben sanno io non sono fidanzato. Frequento un po’ di ragazze e c’è stato questo incontro. Ma io sono assolutamente libero”.