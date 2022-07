Marracash chiarisce il rapporto con Elodie

Al Corriere della Sera le parole di Marracash per spiegare il suo rapporto con Elodie

Dopo l’intervista di Elodie a La Confessione adesso è Marracash che ha bisogno di fare chiarezza sul loro rapporto. Evidentemente loro due sanno bene cosa c’è tra loro, il legame che li unisce, gli altri invece un po’ spiazzati hanno bisogno di chiarezza. Elodie ha confidato che è innamoratissima del rapper e che nessun altro in futuro potrà mai essere alla sua altezza. Marracash al Corriere della Sera torna sull’argomento, racconta ovviamente anche altro, magari anche temi ben più di rilievo, ma il gossip si interessa alla loro storia e lui spiega che tipo di relazione hanno, cosa li unisce. Lei ha capito cos’è l’amore grazie a lui ma sembra non stiano più insieme, che dopo l’addio non siano più tornati una coppia.



Marracash ed Elodie non sono fidanzati?

“Il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto” questo il chiarimento che dovrebbe far capito tutto agli altri ma è davvero complicato. In realtà a Marracash interessa più rispondere su altro, chiarire le sue parole su Chiara Ferragni quando ha parlato di divario tra la vita che conduce l’imprenditrice digitale e i poveri che non possono permettersi nemmeno il minimo per vivere in modo dignitoso.

“Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara Ferragni chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene – poi spiega – Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima. Dobbiamo lavorare per risolvere queste differenze. I ragazzi sono spinti alla competizione, la cultura del successo e del fare soldi è bugiarda. E quando ci sarà gente che manifesterà spaccando vetrine, la colpa ricadrà su di loro”. Un discorso molto chiaro, meno quello sull’amore, perché sono le parole di Elodie, la sua dichiarazione d’amore ad avere spiazzato tutti: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”.