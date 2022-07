Valeria Marini alla fine conferma: è fidanzata con Eddy e l’ha messo anche a dieta

Valeria Marini conferma che è fidanzata e che ha anche messo a dieta Eddy

Questa volta Valeria Marini spera davvero sia quella giusta, l’ha detto anche altre volte ma adesso è fidanzata con Eddy Siniscalchi e di lui parla come non aveva mai fatto. Ci ha messo un po’ Valeria Marini prima di ammettere che è di nuovo innamorata, che ha un nuovo compagno e che crede ancora nell’amore. L’ha confidato a Novella 2000 e ha anche aggiunto dei dettagli. Lui ha 35 anni, Valeria Marini più di qualcuno in più ma è la showgirl che l’ha messo a dieta, è lei che l’ha reso stellare anche fisicamente. Usa queste parole e nel descrivere com’è davvero il suo fidanzato non risparmia complimenti.

Valeria Marini è molto innamorata

“È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, ma lui ha scelto di fare l’imprenditore, ha diverse società in diversi settori – racconta alla rivista di gossip – È un gran lavoratore, si alza alle 6 del mattino per seguire i suoi affari”.

Racconta anche che prima Siniscalchi aveva un po’ di chili in più ma che lei l’ha messo a dieta: “Prima era sovrappeso: l’ho messo a dieta, ginnastica, movimento e disciplina. Ha perso dieci chili in poche settimane e ora, anche fisicamente, è stellare”. Poche settimane per un peso del genere da perdere sono davvero troppo poche, che nessuno prenda esempio. Per il resto l’amore procede a gonfie vele e speriamo davvero che questa volta per Valeria Marini sia l’amore giusto, il compagno giusto per essere felice. Di delusioni ne ha avute troppe e quando sceglie di amore lo fa davvero dando molto.

Molto si aspettano da lei anche i telespettatori di Tale e Quale Show, sarà infatti tra le protagoniste della prossima edizione. Anche in questo caso speriamo sia la volta giusta per fare scintille.