Elisa Isoardi dopo due anni non sente più Raimondo Todaro

Cos'è rimasto oggi del legame tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro lo rivela lei ma solo oggi

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno in parte lasciato che il pubblico di Ballando con le Stelle credesse a un flirt, una storia d’amore tra loro. A distanza di due anni è Elisa Isoardi a tornare sul gossip che riguarda lei e Todaro. Oggi non si sentono più, sembra non sia rimasto niente della loro collaborazione, della loro amicizia. Non c’è mai stata una storia d’amore? La conduttrice chiarisce e lo fa a distanza di molto tempo. “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga, ma eravamo una coppia professionale – ma lo dice solo adesso – Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…”. Questa è la parte più triste, non sono più amici, non c’è più alcun legame.

Cosa c’è stato tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro?

Selvaggia Lucarelli fu la prima a notare che non erano una vera coppia, che magari fingevano solo per avere fan: “Toglierei tutta la parte di plastica, quella della coppia, del gioco fatto un po’ per i giornali. Quegli ammiccamenti. Elisa trovati un fidanzato vero. Sarebbe ora” ma si arrabbiarono molto i due ballerini.

“Con Raimondo c’è feeling, complicità, rispetto assoluto. Raimondo è una persona vera. Io gli voglio bene. Mi innamoro, va bene? Mi innamoro perché siamo bellissimi. Ed è pura la cosa. L’amore è amore. È bellissimo. La complicità, il volersi bene è qualcosa di straordinario” dichiarò sempre la Isoardi.

Confidando anche: “Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro. Raimondo è un uomo meraviglioso. Grazie a lui ho scoperto che potevo contare su una persona. Io mi sono innamorata della coppia che eravamo. Visti dall’esterno, lo so bene, facevamo sognare. Poi, spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni” adesso invece non c’è più niente.