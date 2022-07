Il matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni nel castello da favola (FOTO)

Sui social circola un solo scatto dal matrimonio di Manuela Arcuri che ieri, ha sposato il suo Giovanni

Sono davvero introvabili le immagini del matrimonio di Manuela Arcuri che ieri ha sposato il suo Giovanni. Un matrimonio al momento, di cui trapela ben poco visto che l’attrice ha venduto l’esclusiva a una nota rivista di cronaca rosa, per cui per vedere gli scatti di queste nozze, dovremo attendere. Possiamo però raccontarvi qualche dettaglio di questo matrimonio. La location scelta da Manuela Arcuri e dal suo neo marito Giovanni di Gianfrancesco è stato il Castello Odescalchi . L’attrice ha più volte raccontato che avrebbe voluto sposarsi sul mare ma che vedendo quel luogo incantevole, super romantico, perfetto per coronare una favola d’amore come la sua con Giovanni, ha cambiato idea, optando quindi per quella location. Tantissimi gli invitati vip alle nozze di Manuela Arcuri ma ovviamente, il posti più importante, è stato quello del piccolo Mattia, il figlio dell’attrice e di suo marito.

Il matrimonio di Manuela Arcuri nel castello Odescalchi

Manuela Arcuri ha voluto come testimoni di nozze il produttore Alberto Tarallo e Giovanni Malagò, presidente del Coni. A dimostrazione di quanto sia forte il rapporto dell’attrice con il produttore che ha fatto la sua fortuna, scegliendola per alcune delle fiction più viste di Canale 5. Tra i Vip presenti all’evento la soubrette Nathaly Caldonazzo e l’ex tronista di Uomini e Donne Gianluca De Matteis che ha scattato diverse foto in compagnia dell’ex vippona. Pochissime le immagini, dalle storie sui social, si può vedere un buffet nel giardino, si capisce che c’erano anche delle damigelle di rosa vestite ma nulla di più. Tra gli altri invitati vip anche il dentista tra più social e seguiti Emanuele Puzzilli, l’unico a postare uno scatto in compagnia della sposa.

Per il matrimonio, da quello che trapela, la sposa ha scelto due abiti diversi: uno più tradizionale per la cerimonia, scollato davanti e lungo, con la coda; l’altro più sensuale con trasparenze sulle gambe e sul decolleté. Per vedere gli scatti, dovremo però attendere il servizio esclusivo.