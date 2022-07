Belen e Stefano a Sorrento innamorati e felici dopo un pranzo goloso

Questa volta Stefano e Belen sono a Sorrento, non sono mai stati così felici

Che meraviglia Stefano e Belen, non solo non si nascondono più rivelando a tutti quanto è grande il loro amore ma appaiono così diversi dal passato. Sono appagati, sono felici, anche Belen non sembra più preoccupata di apparire perfetta, attenta ad ogni dettaglio. Insieme Stefano De Martino e Belen Rodriguez si divertono, la loro complicità è evidente. Fanno di tutto per incontrarsi incastrando lavoro e figli e questa volta i loro sorrisi arrivano da Sorrento. Nessun grande annuncio per il loro ritorno, hanno pagato troppo per le loro separazioni ma questa estate 2022 è piena d’amore. La coppia è più innamorata che mai ma anche pronta a godersi le meraviglie dell’Italia e le cose semplici.

Belen e Stefano su Tik Tok

Un video su Tik Tok per lo chef Gennaro Scognamiglio dell’Hotel Alpha Sorrento Coast. Stefano e Belen hanno apprezzato molto il pranzo e scherzano con lo chef facendo un po’ il verso alle influencer che consumano pranzi e cene in cambio di pubblicità. Stefano De Martino chiede addirittura 10 mila euro in cambio e il trio completa il video con grandi risate.

Entrambi impegnati in tv su palchi diversi e per reti diverse, Stefano De Martino e Belen Rodriguez riescono a ritagliarsi il loro tempo per vivere l’estate e il loro amore. Non hanno solo ritrovato l’amore e la passione di un tempo, hanno tra le mani molto di più, un equilibrio che finalmente li rende sereni.

Stefano non è più un ballerino, è uno dei conduttori più apprezzati. Belen non è più solo una modella ma un’imprenditrice e più di tutto una mamma attenta ai suoi figli.

“Gennaro Scognamiglio, cucini benissimo”, esclama De Martino. “E’ la cucina più buona di Napoli e dintorni”prosegue la Rodriguez. “Mi dici grazie? Che grazie! Devi darmi 10mila euro” ironizza Stefano con lo chef amico.