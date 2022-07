Giulia De Lellis è incinta? Arriva la sua risposta

Tutti pensano che Giulia De Lellis è incinta e alla fine lei risponde

Giulia De Lellis è incinta? L’influencer racconta che con questo caldo se dimentica di prendere i sali minerali non sta benissimo. Confida che con i vari impegni è provata ma che sta avendo tante soddisfazioni. E’ felice e innamorata sempre del suo Carlo. Arriva la domanda che nell’ultimo periodo ascolta o legge spesso ma con le ultime stories è arrivata da una percentuale molto alta di follower. “Hai una luce diversa negli occhi… Ma non è che sei incinta?” è una delle tante follower che con dolcezza le chiede se è in dolce attesa. Alla fine Giulia De Lellis risponde con un’altra domanda e poi soddisfa la curiosità di tutti.

Giulia De Lellis incinta del suo primo figlio?

“Perché mi scrivete tutti questa cosa?” si chiede e chiede la De Lellis. Le sembra strano che dalla storia in auto mentre raccontava della sua giornata in moltissime hanno pensato fosse incinta. “Comunque ero solo senza mascara” questa la motivazione secondo Giulia. Basta non avere il mascara per apparire con quella luce diversa negli occhi che potrebbe essere confusa con una gravidanza. Ovviamente sorride, è fiera del suo percorso, della sua vita, dei tanti follower che la seguono e le permettono di proseguire e realizzare u suoi sogni.

Un giorno ci sarà anche quello di diventare mamma ma per il momento non ci pensa, è concentrata su ben altro, sul lavoro ma anche sulla storia d’amore con Carlo Beretta. E’ accanto a lui che ha ritrovato la felicità o forse l’ha scoperta per la prima volta. Anche per le nozze c’è tempo, anche se sembra che Carlo sia pronto mentre Giulia De Lellis preferisce prima sistemare tutto e poi arrivare all’altare.

Chissà quanto tempo faranno passare adesso le follower più attente prima di chiederle di nuovo se è incinta, se aspetta il suo primo figlio. Un po’ di discrezione in più le farebbe di certo piacere, almeno su questo argomento.