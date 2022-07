La compagna di Gigi D’Alessio: “Non posso fare a meno di innamorarti di te”

La compagna di Gigi D'Alessio riceve un dolce regalo e dedica parole d'amore al cantante

Un meraviglioso bouquet di rose rosse e Denise Esposito si scioglie dedicando a Gigi D’Alessio tutto il suo amore. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Gigi D’Alessio e la sua giovane compagna, sono in vacanza in Sardegna e sono più innamorati che mai. Entrambi sui social postano poco della loro vita privata. Gigi d’Alessio più attento alla promozione di album e concerti, preferisce mantenere un profilo basso sul suo legame con Denise Esposito. Lei è davvero molto riservata, aggiunge raramente delle foto. Questa volta tra le storie di Instagram è apparsa la sua dichiarazione d’amore al cantante napoletano.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito in vacanza in Sardegna

Una settimana fa la sua dedica a Gigi con due frasi di un brano di Coez, La musica non c’è: “E tu che sai colmare e tu che sai calmare”. Poco fa un breve video dalla villa in Sardegna. Un luogo meraviglioso dove Gigi, Denise, il piccolo Francesco e Andrea, il figlio nato dalla lunga storia d’amore con Anna Tatangelo, stanno trascorrendo le loro vacanze. In primo piano delle incantevoli rose rosse, sono tantissime, Denise le ammira emozionata e aggiunge un brano che è la sua vera dichiarazione d’amore a Gigi D’Alessio. “But can’t help falling in love with you – Non posso fare a meno di innamorarmi di te”.

E’ evidente la poesia e il romanticismo che legano la coppia. Gigi D’Alessio ha davvero voltato pagina con Denise Esposito, da lei ha avuto il suo quinto figlio. Ci ha messo davvero poco dopo l’addio ad Anna Tatangelo. Alla cantante che ha conosciuto da ragazzina non aveva detto nulla, nemmeno della dolce attesa di Denise. Anna Tatangelo ha scoperto tutto dal gossip. Con Denise lui sembra tornato un ragazzino innamorato. Chissà il perché delle rose rosse, magari non c’è alcun motivo, solo romanticismo e per questo la Esposito continua ad innamorarsi del papà di suo figlio.