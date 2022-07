La dedica di Andreas Muller a Veronica Peparini nasconde la delusione per Amici?

Commuovono le parole di Andreas Muller per Veronica Peparini ma non è solo una dedica, c'è la delusione per Amici

Tra le cose che restano c’è il legame fortissimo tra Andreas Muller e Veronica Peparini, una storia d’amore capace di superare le difficoltà che possono vivere tutti e loro due le hanno superate insieme. Dopo l’addio di Andreas Muller ad Amici adesso anche Veronica Peparini, magari per cause diverse, è fuori dalla scuola di Amici, dopo anni e dopo il ruolo di insegnante non farà parte del cast del programma di Maria De Filippi. Cosa c’è dietro questo cambio non è così chiaro, nessuno ne parla, si sa solo che Veronica Peparini e Anna Pettinelli saranno sostituite da un altro coreografo e da un’altra esperta di musica, sembra siano Emanuel Lo e Arisa. Tra tutti c’è chi ha qualcosa da dire ed è Andreas.

Le parole d’amore e stima di Andreas per Veronica Peparini

Anche Giuliano Peparini, straordinario coreografo, un tempo faceva parte del cast di Amici, Veronica ha sempre collaborato con suo fratello, poi nel talent di Canale 5 è rimasta solo lei. Le parole di stima di Andreas sono per entrambi ma c’è soprattutto la forza dell’amore per la sua compagna.

“Sei arte e danza in tutte le sue forme. Sei Autentica. Sei Attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo. Una insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino a oggi e non le chiacchiere su Instagram. Sei Veronica Peparini – la polemica è evidente – Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello. Siete il muro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima. Siete ispirazione. E spero solo che prima o poi abbiate… E qui mi fermo”.

Muller ha detto quanto basta per far sorgere il dubbio che l’addio ad Amici non sia stato così sereno ma forse è solo apparenza.