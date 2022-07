Guenda Goria e Mirko annullano il matrimonio dopo i problemi di salute di lei

Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno deciso, almeno per ora, di annullare il matrimonio

Non sono stati giorni facili quelli che Guenda Goria ha vissuto di recente. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria infatti, è stata ricoverata in ospedale dove ha subito una operazione e le sue condizioni di salute, non sono ancora buone tanto che nelle ultime ore la ragazza ha spiegato che dovrà ancora fare degli accertamenti per capire che cosa sta succedendo. E così oggi, Guenda e Mirko Gancitano, il suo compagno, hanno spiegato a chi li segue sui social, che hanno preso una decisione importante. Al momento non se la sentono di andare avanti con i preparativi del matrimonio, per questo hanno deciso di rimandare tutto. Le nozze avrebbero dovuto essere celebrate in autunno ma Guenda e Mirko, hanno deciso di prendersi del tempo.

Matrimonio rimandato per Guenda e Mirko: l’annuncio è social

In questi ultimi mesi, Guenda Goria e Mirko avevano più volte parlato del loro matrimonio. Vista la presenza di entrambi in tv, in più occasioni, sia la figlia della Ruta che il suo compagno, avevano spiegato di essere pronti per il grande passo. Non solo, Mirko e Guenda stavano anche provando ad allagarle la famiglia ma i problemi di salute della Goria, stanno rallentando i progetti della coppia. Mirko oggi via social, ha spiegato che il matrimonio, è stato spostato. Il secchione di Barbara d’Urso ha rivelato che le nozze non saranno più celebrate in autunno ma si sposterà tutto alla primavera del 2023.

Mirko a cuore aperto ha spiegato che per organizzare un matrimonio, ci vuole cura ma soprattutto salute e in questo momento, Guenda deve concentrarsi sui suoi problemi e tornare in forma il prima possibile. Il fidanzato della Goria ha poi promesso che comunque, racconterà tutto a chi segue la coppia sui social, non appena ci saranno delle novità.