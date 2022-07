Guenda Goria torna in ospedale, poi festeggia il compleanno del fratello

Guenda Goria di nuovo in ospedale poi festeggia il compleanno del fratello, Gian Amedeo

Non è un periodo semplice per Guenda Goria, dopo l’operazione d’urgenza in ospedale è di nuovo tornata al pronto soccorso ma in tutto questo non dimentica di festeggiare il compleanno di suo fratello. Gian Amedeo Goria ha compiuto 30 anni, lui è sempre così riservato, appare poco nonostante il resto della famiglia sia spesso in tv, sui settimanali di gossip e ovviamente sui social. Questa volta ci è finito anche lui ma prima sua sorella Guenda è tornata in ospedale. E’ recente il problema di salute che ha avuto e che ha raccontato sul suo profilo Instagram. Guenda Goria ha avuto una gravidanza extrauterina, ha rischiato la vita, tutto è stato risolto con cura ma hanno dovuto toglierle una tuba. Poco prima di festeggiare suo fratello non ce l’ha fatta ed è tornata per un controllo, ha chiesto ai medici perché si sentisse così male. Dopo i vari esami tutto è sembrato sotto controllo e Guenda si è dedicata più serena al fratello minore.

Guenda Goria in convalescenza

Deve ancora riprendersi del tutto e deve farlo con calma, è ancora debilitata ma la festa al ristorante con poche persone non si poteva evitare. Felice Gian Amedeo ha soffiato sulle candeline dell’adorato tiramisù. Presente anche papà Amedeo Goria, assente la mamma. Maria Teresa Ruta ha festeggiato i 30 anni del figlio qualche ora dopo regalandogli anche un casco pieno di strass che non userà mai nei cantieri.

“Il mio orgoglio è diventato un genio! Progetta metropolitane e dighe” scrive fiera Guenda Goria mentre continua a fare gli auguri a Gian Amedeo da una storia all’altra. E’ pronta per le nozze, dopo il matrimonio del fratello adesso tocca a lei che non ne è mai stata così sicura come adesso. Il periodo difficile appena superato ha fatto capire a Guenda chi la ama davvero e il suo Mirko Gancitano non l’ha mai lasciata sola.