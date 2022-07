Da Matrimonio a prima vista alla sala parto, Francesca Musci racconta: “Giorni non semplici”

Andrea Ghiselli e Francesca Musci dopo Matrimonio a prima vista Italia sono diventati genitori: le prime foto sui social e il racconto del parto

Matrimonio a prima vista Italia è uno dei programmi più amati e seguiti in onda su Real Time e Discovery. E spesso, anche dopo la fine del reality, succede qualcosa di inaspettato. E’ capitato ad esempio che alcuni dei protagonisti diventassero amici, che si frequentassero anche fuori, che incontrassero ex protagonisti delle edizioni precedenti. Ad Andrea Ghiselli e a Francesca Musci è capitato persino di innamorarsi. I due, dopo un anno e mezzo di frequentazione e tanti alti e bassi, hanno annunciato qualche mese fa la bellissima notizia: una gravidanza. Francesca e Andrea hanno annunciato ai loro fan di essere in attesa del primo figlio. E due giorni fa il piccolo è nato. Sono stati proprio gli ex protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia a raccontare come sono andate le cose. In particolare la Musci, che è molto seguita su instagram ( essendo stata una delle protagoniste della prima storia edizione del programma), ha spiegato che non è filato tutto liscio ma che comunque adesso è serena perchè il piccolo, venuto al mondo con il parto cesareo, sta comunque bene.

Le prime parole di Francesca Musci sui social dopo il parto

“Sono ancora un po’ scombussolata. Siamo finiti in un cesareo di urgenza, come molti di voi hanno intuito dalle mie fantastiche calze. Non sono stati giorni semplici, cioè un giorno. Oggi ho iniziato a carburare un pochettino, ieri veramente non era giornata”, questo il breve racconto che la donna ha affidato ai social. Non ha aggiunto altro l’ex protagonista di Matrimonio a prima vista Italia, probabilmente, una volta tornata a casa, deciderà di raccontare altro a chi la segue da anni con affetto. La Musci, prima di arrivare in ospedale per il parto aveva spiegato che avrebbe voluto far nascere il piccolo Riccardo in modo naturale ma a quanto pare, alla fine, le cose sono andate in modo diverso. Quello che conta però è che il piccolo stia bene.

Nelle sue storie Francesca ha poi mostrato anche i primi incontri tra Andrea e il piccolo Riccardo. Il Ghiselli per fortuna è potuto entrare in ospedale e conoscere il suo bambino. Non possiamo quindi che fare i nostri migliori auguri alla coppia!