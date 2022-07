Gigi D’Alessio, le prime foto con Denise e il piccolo Francesco: è un’estate speciale

E' la prima volta che Gigi D'Alessio appare con la compagna, Denise Esposito, e il piccolo Francesco

Questa volta è la rivista Diva e Donna a pubblicare le foto di Gigi D’Alessio in vacanza con la compagna. Sono le prime foto di Gigi D’Alessio con Denise e il piccolo Francesco, il quinto figlio del cantante. Il piccolo è nato a gennaio del 2022 e la sua mamma e il suo papà hanno mostrato davvero pochissimo, pochi dettagli e mai uno scatto tutti e tre insieme. La coppia è in Sardegna, prosegue la vacanza tra mare e relax e con loro c’è anche Andrea, il figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Dolcissimo lo sguardo di Denise nei confronti di Andrea, appare in tutta la sua semplicità. Gigi e Denise da quando stanno insieme e da quando è nato il loro Francesco mantengono un basso profilo, non rilasciano interviste sulla vita privata, non danno modo ai paparazzi di scattare foto, ai social di commentare.

La prima estate di Gigi D’Alessio con Denise e Francesco

Diva e Donna però li ha beccati, tutti insieme nella villa in Sardegna. Chi aveva già pubblicato alcuni scatti nei primi giorni di vacanza, questa volta c’è anche Francesco. Il piccolo in braccio alla sua mamma, il papà che lo riempie di baci sul braccino. Andrea ha 12 anni, è accanto a loro, evidentemente hanno conquistato la serenità, per il bene soprattutto dei figli.

Vacanza in famiglia a Porto Rotondo e c’è una vicina che li saluta, chiacchiera con loro, fa i complimenti ai due figli di Gigi D’Alessio. 55 anni lui, 30 lei e sembrano davvero felici e innamorati. Denise Esposito è molto riservata ma ogni tanto sul suo profilo social appare una dedica al suo Gigi, al loro dolce Francesco. Un’estate davvero speciale per loro. Anche per Anna Tatangelo è un’estate piena d’amore, adesso che è tornata con Livio Cori e che crede ancora e sempre nell’amore.