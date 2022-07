Mara Venier finalmente in vacanza col marito: “E’ finita la pace”

Nicola Carraro mostra i video da Santo Domingo: finalmente è arrivata Mara Venier con il resto della famiglia

Finalmente Mara Venier è arrivata Santo Domingo, ha raggiunto suo marito che già da mesi si rilassava nella villa, con gli amici e l’amato golf a cui non rinuncia. La pandemia ha fermato per troppo tempo Nicola Carraro che a Santo Domingo rinasce e ha ragione, impossibile dargli torto. Anche Mara Venier adesso è in vacanza, terminati i suoi tanti impegni è atterrata nel paradiso con suo figlio, la nuora e il piccolo Claudio. “E’ finita la pace” esclama felice nonno Nicola mostrando il nipotino che corre in casa tutto il giorno e già di buon mattino. Prima dell’arrivo di Mara Venier il marito ha chiesto che venisse pulito tutto per evitare che la conduttrice iniziasse a fare pulizie anche lì, come a Roma. Sarà difficile tenerla ferma e infatti appena sveglia eccola organizzare tutto per la colazione.

Nicola Carraro e Mara Venier finalmente insieme a Santo Domingo

Sono le nove del mattino e Nicola Carraro mostra la spiaggia, meravigliosa. Sono lì già da due ore, c’è la famiglia al completo, sono in acqua ormai da tempo e non vogliono uscire. E’ un vero paradiso, poche persone intorno, la temperatura perfetta e tutto l’amore della famiglia, l’allegria di Iaio.

Carraro non vedeva l’ora di riabbracciare la conduttrice e adesso tutti insieme si godono questi giorni perfetti. Mara Venier mostra anche un angolino della villa a Santo Domingo, la piscina dove Claudio e il nonno giocano. Tutto perfetto anche se Nicola Carraro ripete nei video che con l’arrivo di Claudietto è finita la pace ma non potrebbe essere più felice di così.

Non sono ancora le sette del mattino e sono tutti in piedi, la colazione è in tavola, Claudio corre e Nicola mostra sua moglie appena sveglia ma che ha già tutto sotto controllo, pronta ad organizzare tutto. In vacanza la giornata inizia presto!