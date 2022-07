Beatrice Valli resta senza baby sitter e parla di reddito di cittadinanza facendo arrabbiare qualcuno

Rispondendo alle domande dei follower Beatrice Valli ha parlato della difficoltà nel trovare una baby sitter, citando anche il reddito di cittadinanza

Nelle ultime ore Beatrice Valli ha chiacchierato un po’ con chi la segue sui social anche per spiegare come mai non abbia passato questo fine settimana a Capri, in compagnia di suo marito. Un fine settimana speciale visto che si festeggiavano i due mesi di matrimonio. Beatrice sui social ha spiegato che era tutto organizzato e che lei e Marco Fantini avrebbero dovuto lasciare Milano, alla volta di Capri, per il fine settimana insieme solo che all’ultimo momento, le persone che avrebbero dovuto badare ai piccoli, hanno avuto dei problemi di famiglia e così tutto è stato rimandato. Nella chiacchiera poi, la Valli ha continuato a parlare e ha spiegato di come nell’ultimo periodo, trovare dei collaboratori per casa e famiglia ( quindi tate, baby sitter o signore delle pulizie) sia sempre più difficile. Parole che molte sue follower hanno condiviso…Tutto è partito da questa domanda: “Come mai ultimamente spariscono tutti, donna delle pulizie, baby sitter…?”. La risposta di Beatrice Valli ha innescato diverse polemiche ma del resto su questo tema ormai, quando si tira in ballo anche il reddito di cittadinanza, l’opinione pubblica italiana si divide e c’era da aspettarsi che sarebbero arrivati pareri a favore del pensiero della Valli e altri meno a favore.

La Valli, rispondendo alla domanda del suo follower ha commentato: “In realtà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme e hanno tutte il mio stesso problema. Non so cosa c’è nell’aria. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare…“. La Valli ha poi condiviso il post di una sua follower che faceva notare che il reddito di cittadinanza sta cambiando tutto: “Sta rovinando il mondo…lo dovrebbero dare a chi veramente non può lavorare e ne ha seriamente bisogno”. La Valli ha commentato: “Pienamente d’accordo! Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così!”. Ovviamente la posizione di Beatrice divide: c’è chi la pensa come lei e chi invece no…

Ad esempio una ragazza su Twitter ha scritto: “Vorrei dire a Beatrice Valli che “la gente non ha voglia di lavorare” perché a differenza sua è dei suoi collegh* influencer noi non veniamo pagati migliaia di soldi per due fotine,ma ci facciamo il culo per ore e ore e certe volte neanche arriviamo a 800€ dai su silenzio.“