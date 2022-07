Flavio Briatore pubblica la prima foto con i due figli

E' la prima foto che Briatore pubblica con entrambi i figli. La famiglia allargata è in vacanza a Capri

Per la prima volta Flavio Briatore pubblica una foto con entrambi i figli, con Nathan Falco nato dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, e con Leni, nata dalla storia d’amore con Heidi Klum. Nello scatto c’è anche la Gregoraci, manca la modella, ma la famiglia allargata fa il pieno di like. Una foto da Capri dove stanno trascorrendo tutti insieme parte delle vacanze estive. Giornate di relax tra cene e pranzi in barca, nei vari locali, alla ricerca di posti incantevoli. Solo da poco tempo Briatore ha rivelato a suo figlio che aveva una sorella ma Nathan l’ha sorpreso dicendo che lo sapeva e che era già in contatto sui social con Leni. Una bella lezione per l’imprenditore che temeva una reazione di suo figlio. Lui è invece felice di non essere figlio unico, anche se per anni ha creduto di esserlo.

La figlia di Briatore, il suo vero nome è Helen Boshoven Klum

E’ nata il 4 maggio del 2004 e ha sempre saputo che Flavio Briatore è suo padre anche se è cresciuta con Seal, l’ex marito della madre. Briatore ha però sempre mantenuto un legame stretto sia con lei che con Heidi Klum. Da quando Nathan Flaco sa dell’esistenza di sua sorella e ne hanno parlato tutto è stato più semplice.

Non è la prima volta che si ritrovano tutti insieme ma è la prima volta che l’imprenditore pubblica una foto con entrambi i figli. Ha già trascorso le scorse vacanze estive con la figlia Leni, la mamma Heidi, in compagnia dell’attuale marito e i loro figli, la Gregoraci e Nathan.

La foto pubblicata su Instagram ha ricevuto tantissimi commenti ma non tutti positivi. Tanti i complimenti per la famiglia allargata, per lo scatto mentre abbraccia entrambi i suoi ragazzi ma anche tante le critiche, come sempre quando c’è di mezzo Briatore.