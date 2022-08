Carlo Conti scatenato alla festa della moglie. Francesca Vaccaro meravigliosa a 50 anni

I video e le foto della memorabile festa di compleanno della moglie di Carlo Conti. Francesca Vaccaro meravigliosa per i suoi 50 anni

Pochi giorni fa Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti, ha compiuto 50 anni, la festa di compleanno è arrivata nel fine settimana ed è stata memorabile. Lo svela Francesca con le foto e i video del party organizzato dal conduttore. Una festa di compleanno anni ‘70 per la Vaccaro che non dimostra per niente la sua età, meravigliosa. “Una ragazza” come commenta Antonella Clerici, assente alla festa perché in Normandia con la sua famiglia. “Buon compleanno amore mio!!! Per festeggiare ti vorrei portare sulla luna” questi gli auguri di Carlo Conti il 27 luglio, per sua moglie. Una dedica speciale per l’unica donna ed è per lei che ha organizzato una festa che ricorda un po’ i suoi programmi tv con tanto divertimento. Un po’ di ironia, ricordi e tanta allegria. Presenti alla festa ovviamente gli amici di sempre: Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Marco Masini ma anche tanti altri vip.

La festa di compleanno anni 70/80 di Francesca Vaccaro

Entrambi hanno pubblicato foto e video del party. Carlo Conti ha rinnovato gli auguri a sua moglie, ha pubblicato la foto con la torta, lei sempre sorridente, bellissima. Poi i video mentre si scatenano tra balli e battute. Le foto con gli amici alla ricerca del look più simpatico e di quelli che non hanno osato. Perfetti Carlo Conti e Francesca Vaccaro. “E sono 50!!! Festa memorabile, grazie amore mio” scrive la festeggiata entusiasta mentre pubblica le foto e svela che è davvero una ragazza.

Tantissimi gli auguri per lei, magari anche da parte di chi avrebbe gradito l’invito, chissà.

Si sono sposati 10 anni fa, sono diventati genitori di un bambino meraviglioso e possono contare da sempre sugli amici più cari. E’ tutto da vedere il video di Carlo Cotni che si scatena con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni ma anche le dolci immagini del conduttore con sua moglie in pista tra danze e baci.