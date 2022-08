Che fine ha fatto Francesco Totti? In fuga si, ma non con Noemi

Francesco Totti è scappato da Roma e dal gossip? Non è così...

In questi giorni Ilary Blasi non ha fatto nulla per nascondere le sue “tracce”. Ha documentato per filo e per segno il suo viaggio in Tanzania con la famiglia, poi l’arrivo in Italia e le vacanze a Sabaudia. Chi invece è scomparso nel nulla, è Francesco Totti, del quale si sono perse le tracce. Motivo per il quale, in molti, hanno pensato, che potesse esser “scappato” in cerca di pace e tranquillità dopo lo tsunami che ha travolto la sua vita privata. Due atteggiamenti molto diversi quelli che Totti e di Ilary che in qualche modo rappresenterebbero, a detta di molti, anche il loro stato d’animo. Da un lato Ilary, che non ha nulla da nascondere, che dopo gli impegni di lavoro dedica tutto il suo tempo ai suoi figli. Una donna che non deve essere giudicata, che si mostra nonostante il dolore che probabilmente prova. Non vuole essere “la tradita sconsolata” ma una donna indipente che si rialza dopo una caduta. Dall’altro Totti, che in questi giorni è stato descritto dalla stampa come il traditore, colui che ha ingannato tutta la sua famiglia. L’ex calciatore è scomparso dai radar, molti hanno creduto che avesse lasciato l’Italia, magari con Noemi.

Stando invece alle ultime notizie, il Pupone, è ancora a Roma…Negli ultimi giorni avrebbe deciso di cercare pace e relax alle terme.

Ilary Blasi super attiva sui social

Che fine ha fatto Francesco Totti?

Nessuna fuga all’estero per l’ex capitano della Roma: il Pupone sarebbe scappato con un amico alle Terme dei Papi, luogo familiare a lui e Ilary, spesso avvistati nella meravigliosa vasca curativa e rilassante delle acque termali viterbesi. Avrebbe quindi deciso di staccare la spina e ricaricare le batterie con al suo fianco persone di cui si può fidare, che probabilmente conoscono tutta la verità su questa vicenda. Si era anche detto che Totti, aveva deciso di raccontare la sua versione dei fatti, infastidito da quelle che sarebbero menzogne raccontate sul suo conto. Per il momento però, non è successo…