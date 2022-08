Francesco Oppini svela chi è la sua nuova fidanzata

Francesco Oppini pubblica le foto con la sua nuova fidanzata. Ha già presentato Francesca alla famiglia

Cristina Tomasini per Francesco Oppini sembrava dovesse essere l’amore della vita ma il figlio di Alba Parietti presenta sui social la sua nuova fidanzata. Del loro amore Cristina e Oppini ne hanno parlato tanto, anche la Parietti era innamorata della loro storia, grata alla compagna di suo figlio perché lo rendeva felice. Francesco Oppini ha anche lasciato il GF Vip scegliendo di non continuare oltre la data prevista per tornare da lei ma non solo è finita, c’è già un’altra al suo posto. Tutto normale, fa parte del percorso della vita ma l’ex coppia non ha mai ufficializzato l’addio e ovviamente non ha mai parlato dei motivi della separazione, della fine di un legame che sembrava destinato a durare per sempre. I primi indizi concreti sono arrivati con l’assenza della Tomasini alla festa dei 40 anni di Oppini ma tutto questo è già parte del passato perché adesso lui cammina sulla spiaggia accanto ad un’altra, il suo nuovo amore.

Chi è la nuova fidanzata di Francesco Oppini

Francesca Viverit, è questo il suo nome, è lui che la tagga in una foto molto romantica. Camminano verso il tramonto mano nella mano e Francesco Oppini scrive: “Fiano a fianco”. Così il figlio di Alba Parietti presenta la sua nuova compagna ma lascia alle spalle tutta la curiosità di chi gli ha chiesto perché è finita con Cristina. Adesso esce allo scoperto con una donna che è lontana dal mondo dello spettacolo, bionda, dal sorriso dolce.

“E poi arriva lei…” si legge in un’altra storia di Francesco Oppini che lascia dire tutto alla canzone di Diodato “Fai rumore” e mostra il volto della sua bellissima fidanzata. Francesca era già stata notata in altri video e foto social con gli amici di Oppini. Sono in vacanza insieme ma sembra che nei giorni scorsi ci siano anche state le presentazioni in famiglia.