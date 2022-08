Cesare Cremonini e Martina Maggiore di nuovo insieme: la crisi è superata?

Cesare Cremonini e la storica fidanzata Martina Maggiore sono tornati insieme?

Per un po’ di tempo Cesare Cremonini e Martina Maggiore non hanno parlato della loro storia, sembrava finita per sempre, ormai troppo distanti l’uno dall’altra. Invece, il silenzio è stata la mossa giusta, evitare di parlare, di raccontare a chi è solo curioso. Ai fan dispiaceva moltissimo l’addio tra Cremonini e la sua Martina ma adesso sembra che sia tornato il sereno, che il cantautore e la sua compagna siano insieme e più forti di prima. Nessun annuncio perché già prima non ne avevano parlato e adesso non ci sarebbe quindi nulla da raccontare. Sono stati avvistati insieme a Maratea, non c’è ancora una nuovo foto di coppia ma dopo settimane di chiacchiere sulla crisi che li guardava sembra che la storia d’amore sia tornata più forte di prima.

Cesare Cremonini avvistato a Maratea con la sua fidanzata

E’ Pipol Gossip a riportare la dolce notizia, lo stesso che aveva dichiarato finito il loro amore. Sembra che avessero smesso di seguirsi sui social ma che adesso sono vicinissimi. Cesare Cremonini era a Maratea per ritirare un premio, quello di cittadino onorario, Martina Maggiore lo ha accompagnato. Stanno insieme da tre anni ed è normale avere alti e bassi, vivere un periodo di crisi, litigare. La loro storia è da sempre stata importane, per questo i fan hanno pensato che prima e poi sarebbero tornati insieme.

25 anni lei, 51 anni lui, anche se Cremonini davvero non li dimostra. Hanno sempre vissuto il loro amore ben distanti dal gossip e dalle interviste, non c’è nulla che parli di loro. Il cantautore le ha dedicato il brano “Giovane e stupida” era il 2020. Una relazione importante tenuta sempre al riparo da ogni cosa potesse minarla. Non sono però mai mancate le dediche d’amore sui social in occasioni speciali, come il compleanno o le ricorrenze.