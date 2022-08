Matilde e Brandi ha un nuovo compagno ma nasconde il suo volto

Chi è il nuovo compagno di Matilde Brandi e perché nasconde il suo volto sui social?

Matilde Brandi è tornata a sorridere innamorata dell’uomo che desidera avere accanto. Ha un nuovo compagno, dopo la delusione per la fine della storia d’amore con il padre delle sue figlie Matilde Brandi è di nuovo felice. Ha versato tante lacrime per Marco Costantini ma oggi la showgirl 53enne ha di nuovo negli occhi la luce dell’amore. Tra le sue ultime storie di Instagram la dedica al suo nuovo fidanzato. Non è la prima volta che Matilde Brandi mostra uno scatto che rende palese la nuova storia d’amore ma ancora una volta non mostra il volto del suo lui. Già al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano le presentazioni quasi ufficiali ma sempre con il viso coperto. Lui c’è ma non c’è e non si sa niente dell’uomo che le ha fatto tornare a battere il cuore.

Matilde Brandi è fidanzata ma non si sa niente del suo compagno

Nella storia di oggi la dedica con le parole del brano di Ultimo: “Tu portami ad amare le cose mai amate E dove vuoi, non dove sai Dove esisti e non ci sei Tu portami con te Portami con te Dove tutto si trasforma Dove il mondo non mi tocca E portami con te Tu portami con te” ma il viso del compagno è coperto da un cuore rosso.

Chi è il fidanzato di Matilde Brandi? Gli amici mantengono il riserbo e non resta che attendere. La storia con Marco Costantini è invece finita dopo la partecipazione di Matilde al GF Vip, anche se in realtà sembra facesse acqua un po’ ovunque. Sono stati insieme per 17 anni, dal 20054, hanno avuto due figlie, le gemelle Sofia e Aurora nate nel 2006. “Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto!” le parole di Matilde Brandi ferita.