Ilary Blasi lontana dalla tv per un anno dopo l’addio a Totti

Ilary Blasi resta lontana dalla tv, è la sua scelta dopo la separazione da Totti?

Sulle decisioni di Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti si racconta di tutto. Lei non parla, lui fa lo stesso e il gossip suppone che lei resterà lontana dalla tv per un anno. Fino a poche ore fa la curiosità era concentrata sulla scelta di Ilary Blasi per la sua prima intervista, il dubbio se per dire la sua verità avrebbe scelto Verissimo o Belve. A dire il vero sembra difficile che la Blasi possa andare in tv a raccontare della sua famiglia dopo avere cercato in tutti i modi di non fare uscire niente dalle mura di casa. Non è certo da poco tempo che Totti e Ilary hanno problemi, non si decide di cancellare un matrimonio in poco tempo. Dopo le varie supposizioni se Ilary Blasi andrà da Silvia Toffanin, amica di sempre, o dalla ben meno dolce Francesca Fagnani vengono meno, adesso si cambia del tutto rotta sulle scelte televisive della conduttrice.

Ilary Blasi non rilascerà interviste?

Sarebbe la decisione più saggia perché ogni parola, ogni confessione, non farebbe altro che alimentare il gossip. Si dice in giro che Ilary Blasi non tornerà in tv prima dell’Isola dei famosi, che non abbia alcuna intenzione di avere i riflettori puntati addosso, che non voglia dire nulla sulla fine del suo matrimonio con l’ex calciatore.

Desidera fare cadere tutta l’attenzione che c’è adesso sulla sua famiglia, sui suoi figli. Non a caso si è allontanata subito dopo il comunicato ufficiale, ha portato i suoi figli in vacanza in Tanzania. Non a caso pubblica lei le foto del momento evitando che lo facciano i paparazzi, anticipandoli.

Sulle foto di Totti sotto caso di Noemi Bocchi non può fare molto ma immaginiamo non le siano per niente piaciute. Per il resto bisognerà attendere ma lo farà anche lei, saggia.