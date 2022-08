Per Fabrizio Corona e Sara Barbieri è già luna di miele prima del matrimonio

Fabrizio Corona e Sara Barbieri in luna di miele. Le foto di Chi prima del matrimonio

Una luna di miele anticipata per Fabrizio Corona e Sara Barbieri perché il loro matrimonio non è stato ancora celebrato ma è previsto entro la fine dell’estate. Le foto della romantica e passionale vacanza in Sardegna di Corona e della sua promessa sposa sono tra le pagine della rivista Chi, ma c’è una domanda che molti si pongono: ci sarà davvero il matrimonio di Corona e Sara? Non è la prima volta che l’ex marito di Nina Moric arriva così vicino ad un altro sì e poi tutto vola via con la sposa: questa volta Fabrizio Corona potrebbe davvero sposarsi di nuovo ma prima si lascia paparazzare nelle sue continue fughe d’amore. Non si smentisce mai, la passione arriva tra le pagine del gossip, ancora una volta. E’ dai tempi di Belen che è così, sono passati gli anni ma gli scatti restano molto simili.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri pronti per il matrimonio?

Non sono soli nella piscina in cui sono stati sorpresi ma non si preoccupano, continuano a festeggiare prima delle nozze. Sono fuggiti dalla città verso il mare, lontani da chi li conosce, lontani dagli impegni di tutti i giorni. Dopo Capri Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno scelto la Sardegna, anche loro a Poltu Qualtu, come Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini.

E’ Alfonso Signorini a pubblicare sul suo settimanale di gossip gli scatti in piscina, abbracci e passione. Sì, sembra una vera e propria luna di miele e adesso manca solo il sì, la data del matrimonio. Notevole la differenza di età tra i due, la modella ha solo 22 anni ma Corona è sicuro sia la donna giusta. Sembra convivano già da un anno, in piena armonia anche con Carlos. “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente. É vero, ha 26 anni in meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare”.