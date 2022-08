Il video di Totti a Sabaudia con Isabel: è la prima volta senza Ilary

Il video di Francesco Totti al mare, a Sabaudia con la figlia Isabel, la prima estate da separato, senza Ilary

E’ davvero triste vedere le immagini di Totti a Sabaudia senza Ilary Blasi, dopo 20 anni è la prima volta che vivono le vacanze sulla spiaggia di sempre da separati. Al tempo stesso è così tenero il video di Francesco Totti mentre coccola la sua piccola Isabel sul materassino preoccupandosi di pulirlo bene dalla sabbia prima di aiutare la figlia a distendersi. E’ la prima estate di Ilary Blasi e Francesco Totti a Sabaudia da separati. Nonostante i rancori che sembrano evidenti la coppia ha trovato il modo di dividersi le due ville, quella all’Eur e a Sabaudia, facendo pesare il meno possibile ai figli le loro scelte. Chanel e Cristian sono adolescenti, per entrambi è un momento delicato, ma per Isabel forse lo è ancora di più, lei è davvero molto piccola. E’ The Pipol Gossip che su Instagram pubblica il video dell’ex calciatore. Ilary in parte ha evitato che saltassero fuori le immagini della sua estate da single, ha anticipato i paparazzi pubblicando gli scatti al mare e in vacanza. Totti non ha fatto lo stesso, è rimasto chiuso nel suo silenzio, non ha mai pubblicato nulla se non per lavoro.

Francesco Totti a Sabaudia senza Ilary dopo 20 anni

Ovviamente con Totti non c’è nessun altro, non si vede nemmeno in lontananza la sua nuova presunta compagna, Noemi Bocchi. Solo lui e i suoi figli, soprattutto la piccola Isabel. Sembra che Totti e la Blasi non si siano incontrati nemmeno per errore, quindi tutto sarebbe ancora più gelido tra loro due.

