Cristina Chiabotto per la prima volta al mare con le due figlie

Le foto di Cristina Chiabotto al mare con la famiglia al completo, le prime dopo la nascita della seconda figlia

Che tenerezza la famiglia di Cristina Chiabotto al mare, che belle le tre donne della famiglia, l’ex Miss Italia con le sue figlie, Luce e Sofia. La più piccola ha solo un mese e per la prima volta Cristina Chiabotto va al mare con entrambe, ovviamente aiutata dal marito, Marco Roscio. Che dolcezza dalle foto che pubblica la rivista Gente, le figlie della coppia sono così piccole da avere bisogno entrambe di continue attenzioni e la mamma e il papà si dividono in quattro per loro. L’ex Miss Italia ha scelto ancora una volta Portofino per le vacanze da mamma. A un mese dal parto ha bisogno di riposo e di relax per avere tutte le energie necessarie. Sofia e Luce hanno solo 14 mesi di differenza, tutto è davvero un po’ complicato.

Cristina Chiabotto in costume a un mese dal parto

Seconda gravidanza, secondo parto e seconda figlia a distanza di pochi mesi e la fatica la immaginiamo. Cristina Chiabotto anche per la seconda gravidanza ha fatto molta attenzione al suo corpo, alla dieta, all’allenamento, anche perché era a rischio diabete. In spiaggia indossa il costume intero, un pochino di pancetta è ovvia e lei preferisce stare comoda al mare. Ancora una volta Marco Roscio e Cristina Chiabotto hanno scelto Portofino e Santa Margherita Ligure, ha scelto la tranquillità perché le giornate sono già piene di mille cose da fare con le due piccoline. Una gran fatica crescerle insieme ma quando saranno un po’ più grandi per loro sarà quasi come essere gemelle.

In pochi anni l’ex reginetta di bellezza ha trasformato del tutto la sua via, è passata dal non pensare ancora a una sua famiglia a crearla in breve tempo. In pochi anni ha incontrato l’amore della sua vita, l’ha sposato e adesso è già mamma di due bimbe meravigliose a cui dedica tutto.