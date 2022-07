Cristina Chiabotto racconta del secondo parto, colichette e chili presi

La figlia di Cristina Chiabotto ha le colichette ma il secondo parto è stato più semplice. Racconta tutto alle follower

Da quasi due anni la vita di Cristina Chiabotto è cambiata tantissimo, lo conferma sui social raccontando alle follower del secondo parto e di come sta affrontando la vita da mamma di due figlie così piccole. Sofia è nata a 14 mesi di distanza da Luce e Cristiana Chiabotto ammette che è molto più complicato passare da 1 a 2 figlie che da 0 a mamma della prima. Sa che è perché la prima è davvero ancora molto piccola ma è felice, nonostante le colichette e tutte le difficoltà sa che un giorno le mancheranno anche questi momenti. Racconta che la seconda figlia ha le coliche e mentre chiede consigli spiega anche cosa fa lei: “Tra i rimedi per le colichette le lunghe passeggiate con il passeggino o giri in auto. Vi consiglio di esplorare anche il mondo dei massaggi”. Sono tante le curiosità delle sue follower, le chiedono del parto, dei chili presi, della festa prima che nascesse la bimba e se incinta riusciva a prendere in braccio Luce.

Cristina Chiabotto si racconta rispondendo alle domande delle mamme

“Certo che l’ho presa in braccio Luce e senza problemi. Ho cercato di non perdermi un attimo con lei ma ritagliandomi anche degli attimi di riposo”. La primogenita al momento non è gelosa, cerca la sorellina e la bacia di continuo ma è presto per dire se litigheranno e ci saranno dei problemini tra bimbe.

Cristina Chiabotto ha preso 10 chili in gravidanza, come per la prima volta. “Ho provato ad allattare come con Luce cercando di seguire la natura e di vivere la fase dell’attaccamento, devo dire che è stato bellissimo viverlo, anche se nel mio caso è durato poco. Non ho molto latte e quindi sia Luce che Sofia hanno preso subito anche quello artificiale. L’importante è stare bene in tutto e trasmettere serenità al proprio bambino”.

Del parto racconta che è stato diverso dal primo, con Sofia è andata meglio perché ha anche anticipato di qualche giorno mentre Luce era pigra. “La differenza più grande l’ho sentita per i punti e con Sofia il recupero è stato veloce”. Infine, niente baby shower, niente festa in attesa della nascita, perché non le piace.