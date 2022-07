Cristina Chiabotto pubblica la prima foto delle figlie insieme e i loro vestitini

Cristina Chiabotto è diventata mamma per la seconda volta da pochi giorni, è dolcissima nel pubblicare la prima foto delle sue figlie, le piccole Luce e Sofia. La primogenita ha compiuto un anno a maggio, la piccolissima Sofia è nato lo scorso 29 giugno, cresceranno davvero come due gemelline, cresceranno insieme. Sarà una gran fatica per Cristina Chiabotto e Marco Roscio ma sarà anche meraviglioso. E’ nelle storie di Instagram che l’ex Miss Italia mostra tutto l’amore del mondo in uno scatto tenerissimo. Si vedono solo i piedini e le gambette della piccola Sofia, si vede il visino di Luce vicinissimo alla sorellina. Cristina Chiabotto non ha mai mostrato il volto delle sue figlie, desidera proteggerle dai commenti dei social e non solo. Una scelta che compiono molti genitori vip, una scelta che altri non condividono.

Cristina Chiabotto mamma 14 mesi dopo

Una differenza di soli 14 mesi che le rende quasi gemelline. Da quando aveva il pancione la Chiabotto ha sempre voluto immaginare che quando sua figlia la accarezzava era già connessa con la sorellina che stava per nascere. Chissà se le vestirà spesso uguali; mostra infatti due abitini deliziosi, identici, solo che uno è molto piccolo ed è per Sofia, l’altro un po’ più grande è per la sorella maggiore.

Una famiglia meravigliosa, una dolcezza che fino a poco tempo fa la Chiabotto non avrebbe mai nemmeno immaginato; poi nella sua vita è arrivato Marco Roscio e tutto è cambiato, i desideri e i progetti sono cambiati e in pochi anni la sua vita si è trasformata. Sempre bellissima Cristina ha cercato di restare in forma il più possibile durante le due gravidanze e c’è riuscita. Nella seconda ha avuto qualche problemino in più a causa del diabete gestazionale ma tutto è andato nel modo migliore.