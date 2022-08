Guendalina Canessa in lacrime: è finita con Claudio Tommasini

Guendlaina è in lacrime per l'addio a Claudio Tommasini. L'ex gieffina spiega perché l'ha lasciato

E’ finita la storia d’amore tra Guendalina Canessa e Claudio Tommasini e l’ex gieffina è in lacrime sui social. Poco fa ha pubblicato una storia in cui mostra il suo momento no, è il suo modo per far capire a tutti che sta male per l’addio del suo compagno. Guendalina Canessa è a letto, gli occhi pieni di lacrime, si asciuga quelle che scendono sul viso, non dice nulla ma commenta che è un momento no per lei. E’ il gossip a svelare che il motivo delle sue lacrime è per la fine della relazione con il cestista. E’ un gossip triste quello che riguarda questa volta la Canessa, la fine di un altro sogno. La Canessa e Tommasini stavano insieme da circa due anni, ma perché è finita?

Guendalina Canessa ha lasciato Claudio Tommasini

Erano così complici e belli insieme ed è l’ex gieffina a spiegare che non c’è stato nessun litigio, nessun tradimento, che i rapporti tra loro sono sereni, che non possono fare altro che parlare bene dell’altro, ma è finita.

Guendalina ha chiarito che non è successo nulla di brutto per lasciarsi, ha per lui parole bellissime, racconta di due anni perfetti, della favola che hanno vissuto: “Tanta passione, il mio migliore amico, mio amante, mio complice, poi la sua famiglia carinissima a cui voglio un sacco di bene. Era una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questo bellissimo libro. Una storia molto pulita, molto onesta, molto sincera, nessun tradimento ne da parte mia ne dà parte sua…”.

Perché è finita? “Perché dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico, perché lui vuole una famiglia tutta sua. Lui vuole dei figli tutti suoi e io no. Lo so che potrò sembrare egoista ma io non sento questa necessità, io non sento questo bisogno. Io avevo un sogno, sognavo una figlia femmina e quella figlia l’ho avuta. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi anche a me”.

Ed è a sua figlia Chloe che ha dedicato l’ultimo post: “Diventare mamma è stato il dono più prezioso….. è l’amore più forte che una donna possa provare!! Gli uomini, gli amici, purtroppo vanno e vengono, ma i figli saranno sempre l’unica cosa che conta veramente. Oggi a 40 anni posso dire che mi sento completa!! Ed è solo grazie a te”.