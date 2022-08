Anna Tatangelo a Ibiza con Livio Cori? “Respiro una serenità che mi mancava”

Anna Tatangelo si lascia andare a una confessione importante mentre è in vacanza a Ibiza

In pausa dal suo tour Anna Tatangelo è in vacanza a Ibiza, è la sua prima volta sull’isola che tanti conoscono ma lei non trova solo il divertimento. In questi giorni a Ibiza Anna Tatangelo ha trovato la serenità, perché ne aveva bisogno, confessa che un po’ forse le mancava. Sta ancora riflettendo, si vede, lo lascia intuire ma non si lascia sfuggire nulla sulla storia d’amore con Livio Cori. In passato si era lasciata andare a dichiarazioni d’amore importanti ma a breve distanza ha dovuto cancellare tutto, con Livio era finita. Hanno poi risolto i loro problemi ma hanno fatto in modo che il gossip sapesse il meno possibile. Questo fino alle ultime foto pubblicate dalle riviste di cronaca rosa. Anna Tatangelo e Livio Cori di nuovi insieme, non c’era dubbio.

Anna Tatangelo è da sola a Ibiza?

Non è da sola m a non dice nulla su Livio Cori e lui fa lo stesso. Sui profili social di entrambi solo foto del tramonto, posano senza nessuno accanto.

“Prima volta ad Ibiza… Quest’isola ha un’energia davvero speciale – ha scritto la Tatangelo – Mi è capitato spesso in questi giorni di perdermi nei tramonti accanto al mare e di respirare una serenità che forse un po’ mi mancava. Sono grata a questo viaggio perché mi ha fatto davvero bene” a quale conclusione sarà arrivata, Livio Cori fa parte o no della sua vita?

Il figlio Andrea è in Sardegna con Gigi D’Alessio, Denise e il fratellino; così Anna si rilassa, a tempo per pensare. Se Livio Cori e Anna Tatangelo sono insieme in vacanza non c’è conferma ma ci sono le foto dei tramonti, le foto con il mare alle spalle, nessuna dichiarazione, se non le parole della cantante di Sora, grata a questo viaggio a Ibiza. Le ha fatto bene ma a cosa si riferisce?