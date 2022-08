Ilary Blasi sempre più in alto senza Totti mentre lui porta via le sue cose da casa

Ilary Blasi mette gli scarponi e scala la montagna. Totti inizia a portare via le sue cose da casa

Ilary Blasi sembra guardare tutti dall’alto, è in vacanza in montagna, con gli scarponi ma sempre incredibilmente sexy ha scalato la vetta, è arrivata in alto. Sono le sue prime vacanze estive senza Francesco Totti, perché se ricordiamo bene in Lapponia non molti mesi fa ci è andata con gli amici. Se Totti pubblica sui social una foto di lavoro lei pubblica un intero album della sua nuova vita. E’ bravissima a vivere la sua nuova vita sfuggendo da tutti ma al tempo stesso mostrando ciò che desidera. Ilary Blasi è sulle Dolomiti mentre Totti dicono stia iniziando a portare via le sue cose da casa. Una cosa è certa, Ilary Blasi cerca la pace, desidera stare lontana dall’ex marito ma non prima di essersi occupata dei suoi figli. Sono tutti e tre con il padre adesso, anche se i più grandi sono ben più indipendenti rispetto a Isabel.

Ilary Blasi dal lago di Braies alle vette delle Dolomiti

Ilary Blasi continua a scegliere posti incantevoli, posti che sembrano le immagini di una fiaba. La sua è terminata ma dal lago ben noto a tutti per la celebre fiction Un passo dal cielo si è goduta i 1.500 metri di altezza e oggi ha proseguito arrivando fino al rifugio dove ha pranzato con i canederli.

Outfit perfetto per il trekking ma la conduttrice nonostante gli scarponi è un vero incanto. Ogni sua foto sembra studiata nel dettaglio.

Non mancano ovviamente i pettegoli che dicono di avere sentito la Blasi che raccontava che l’ex marito era andato a prendersi tute le sue cose a casa. Frase origliata ma chissà se è vera. C’è chi ancora pensa che tutto possa sistemarsi tra Ilary e Totti. Dopo la montagna dove andrà, tornerà alla villa all’Eur o in quella meravigliosa che hanno costruito insieme a Sabaudia?