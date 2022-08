Come sta Ilary Blasi lo confida Alfonso Signorini che l’ha incontrata

Alfonso Signorini ha incontrato Ilary Blasi è racconta come sta dopo la separazione da Totti

Tutti parlano di Ilary Blasi e Francesco Totti, la separazione è ormai ufficiale ma in tanti sembrano conoscere tanti dettagli delle loro vite. Ma come sta oggi Ilary Blasi, come sta dopo la separazione da Totti? E’ Alfonso Signorini a raccontarlo dopo il loro incontro. E’ a Il Messaggero che Signorini ha spiegato come l’ha trovata. Questa volta non è un pettegolezzo da riportare sul settimanale Chi, il conduttore sceglie di confidare ad altri cosa si sono detti lui e Ilary Blasi durante una chiacchierata. L’ha vista e si sentono, mentre la Blasi ai follower concede solo foto e nessun commento, ad Alfonso ha mostrato le sue emozioni.

Ilary Blasi sta bene: “Sa il fatto suo”

“Ha pubblicato molte foto del lago di Braies ed è a Cortina. L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo” ed è ciò che appare anche agli occhi di guarda le sue foto di questa estate.

“Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile” e anche questo è più che evidente perché mentre tutti parlano di lei, di Totti e di Noemi il desiderio è quello di stare distante da tutto e in pace.

“Tutti parlano di lei: l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès, mostrino una pancia che più piatta non si può” ha aggiunto Alfonso Signorini.

Tutti i protagonisti restano al momento in silenzio, è per non dare altre ispirazioni al gossip ma soprattutto per rispetto ai figli di Ilary e Francesco Totti, già troppo esposti in questa storia d’amore purtroppo finita.