Anche Maria de Filippi ha commentato il divorzio Blasi-Totti

Breve e conciso il commento di Maria de Filippi sulla fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi

Maria de Filippi si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi a cura di Alberto Dandolo. Ha parlato delle sue manie, delle sue fobie, di alcune delle paure che si porta dietro, di dipendenze e di quello che si aspetta dal futuro. Di quello che la spaventa, di quello che la rende felice. E non poteva mancare ovviamente, anche un piccolo cenno al gossip dell’estate. A quanto pare a Roma non si parla d’altro e allora perchè non chiedere a Maria de Filippi un parere sulla fine della storia d’amore e sul matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti? Lei che ha ospitato più volte l’ex calciatore a C’è posta per te, anche per parlare d’amore e di famiglia, non poteva non commentare questa notizia, anche se lo ha fatto, come è nel suo stile. Poche parole, poco spazio alla fantasia. La conduttrice infatti ha pensato subito a quello che stanno affrontando i ragazzi, in particolare Chanel e Christian che sono più grandi e che quindi hanno anche modo di leggere in modo autonomo tutto quello che si dice sui loro genitori.

Maria de Filippi sulla separazione di Totti e Ilary Blasi

“Mi spiace solo per quello che i loro tre figli hanno subito e inevitabilmente subiranno” ha detto Maria de Filippi facendo giustamente notare come ci siano anche altre persone coinvolte in una separazione. Parla di un vero e proprio tsunami la conduttrice e non sbaglia, soprattutto se si considera che in questa intricata vicenda, è stata “messa in mezzo” anche la piccola Isabel, grazie alla quale Ilary Blasi avrebbe scoperto del tradimento di Totti. La conduttrice poi ha concluso: “D’altra parte questa è la vita, tutto inizia e tutto finisce”. Chi si aspettava un commento che aggiungesse o togliesse qualcosa o che la conduttrice si sbilanciasse, sarà rimasto deluso.