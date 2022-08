Belen e Stefano separati dal covid? Lei mostra il pranzo e il marito alle sue spalle

Stefano de Martino non ha detto nulla del covid ma Belen mostra il marito seduto alle sue spalle

Stefano De Martino ha il covid? L’indiscrezione è trapelata qualche giorno fa ma il conduttore non ha detto nulla. Ovviamente il gossip ha pensato che il virus riuscisse a tenere separati i due innamorati. Belen Rordriguez però smentisce tutti e mostra Stefano con lei nella villa di Albarella. Da quando sono tornati una coppia non dicono nulla del loro amore ma sempre più spesso mostrano qualche immagine insieme, felici, con Santiago e la piccola Luna. Ci sono tutti ad Albarella e chissà forse Stefano De Martino è già negativo, per questo è tranquillamente seduto dietro le spalle di Belen mentre la piccola Luna Marì gattona. Una famiglia bellissima che vive finalmente in piena tranquillità un amore destinato a tornare sempre a casa.

Belen mostra l’ottimo pranzo estivo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non fanno come i Ferragnez, non pubblicano di continuo le loro cene con gli amici e le serate organizzare nella villa in affitto nella loro isola del cuore. Non mostrano i pranzi dove sembra che il caldo non li sfiori nemmeno ma ogni tanto pubblicano le golosità preparate e sono quasi sempre piatti salutari. La zucca, l’avocado, i pomodori, la frittata di zucchine, magari cotta in forno, questo il pranzo di oggi della famiglia Rodriguez – De Martino. Spesso c’è anche la pasta, Stefano De Martino ovviamente da buon napoletano l’adora ma anche sua moglie apprezza sempre un bel piatto di pasta al pomodoro.

Magari anche Stefano farà come Belen e dirà solo dopo se ha avuto il covid, come è andata. In ogni caso sta bene, è con la sua famiglia, forse non c’è stato bisogno di alcuna separazione tra i due, la villa è grande.

Belen innamoratissima non solo di Stefano De Martino ma ovviamente anche dei suoi figli continua a riempire il suo profilo social di foto e immagini che parlano di loro due, di Luna Marì e Santiago. Ha tanti progetti che stanno per partire, dalla nuova linea di abiti alla tv ma più di tutto c’è il progetto da portare avanti con suo marito.