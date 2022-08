Tra Eros e Michelle Hunziker non c’è più Giovanni Angiolini?

Michelle Hunziker è in Franciacorta, dicono che Eros sia con lei, ma dov'è Giovanni Angiolini?

Michelle Hunziker ha trascorso il Ferragosto in Franciacorta, il gossip fa notare che nello stesso posto c’era anche Eros Ramazzotti. E’ davvero così? E che fine ha fatto Giovanni Angiolini? Il chirurgo estetico annuncia che tornerà al lavoro il 22 agosto ma perché in questi giorni non è con la sua fidanzata? Tante domande e poche risposte, la verità è che in questo momento non c’è niente di confermato. Avevamo lasciato Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini tra le romantiche vacanze in Sardegna e il ritorno a casa della showgirl. Poi mentre lui prendeva l’aereo lei ha iniziato ad allenarsi con Eros Ramazzotti. Tutto si ferma qui anche se la cronaca rosa è andata ben oltre e ha immaginato un ritorno di fiamma per i genitori di Aurora Ramazzotti e una brutta delusione per Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker in Franciacorta ma gli altri dove sono?

Le piccole Sole e Celeste dovrebbero essere con Tomaso Trussardi, forse il Ferragosto lo hanno trascorso con il papà. Così la Hunziker ha avuto modo di tuffarsi in un altro mondo che adora, quello del vino. Eros ieri ha pubblicato la foto con il suo cavallo ricordando l’appuntamento con il suo tour, ma di sera era allo stadio e non per cantare ma per seguire la sua squadra del cuore, quindi non era con Michelle Hunziker.

A questo punto però si sono un po’ perse le tracce di Giovanni Angiolini, questo non significa che non è con Michelle. Semplicemente non si sa nulla. Michelle continua a mostrare dov’è e ogni tanto con chi, lui evita. Questo basta per dire che è finita tra la Hunziker e Angiolini e c’è un ritorno al passato tra il cantante e la showgirl? Difficile che sia così ma i fan continuano a sognare, un po’ meno Aurora Ramazzotti che non desidera vedere insieme i suoi genitori perché finirebbe presto mentre da amici sono meravigliosi.