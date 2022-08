Ilary Blasi aperitivo con Francesca Fagnani e salta fuori la bugia di Totti su Noemi

Le foto di Ilary Blasi a Cortina con la Fagnani e su Chi salta fuori anche il retroscena della prima bugia di Totti su Noemi

Il gossip andrà avanti ancora per molto, almeno fino a quando Ilary Blasi e Francesco Totti non cercheranno di mettere fine a tutto. Ma chi dei due rilascerà per primo l’intervista tanto attesa? Sembra che in prima fila ci sia Ilary Blasi, forse anche per questo ha incontrato Francesca Fagnani a Cortina. Hanno consumato un aperitivo al bar in pieno centro, nessun incontro segreto, consapevoli della presenza dei paparazzi, forse anche desiderose di mostrarsi insieme. Totti teme le rivelazioni dell’ex moglie? Ormai si racconta di tutto e mentre c’è chi cerca di far ricadere su Ilary la responsabilità per avere forse tradito per prima, c’è chi non ha dubbi: è stato Francesco Totti a mentire. Beautiful è diventata realtà ma forse tutto è molto più semplice. La rivista Chi rivela quella che sarebbe la prima bugia dell’ex calciatore.

Perché Ilary Blasi ha mentito a Verissimo?

Ricordiamo tutti la Blasi confidare con sicurezza alla sua amica Silvia Toffanin che tutto il gossip sul tradimento e la separazione era solo una brutta figura da parte della stampa, che c’era un complotto contro la sua famiglia. Nello studio di Belve alla Fagnani aveva confessato che il suo matrimonio non potrebbe reggere un tradimento. Questo significa che Ilary Blasi aveva creduto a suo marito.

E’ il settimanale di Alfonso Signorini che questa settimana accanto alle foto di Ilary a Cortina scrive il retroscena facendo una ricostruzione del passato, partendo dalla prima volta che è uscio fuori il nome di Noemi Bocchi, dalle foto allo stadio. Ilary chiese a Francesco spiegazioni sulla presenza di quella donna bionda così simile a lei allo stadio con lui. Totti la tranquillizzò dicendo che magari era una tifosa che aveva solo scattato un selfie con lui. Inoltre, allo stadio c’era anche l’amico Emanuele. La versione di Totti era che l’amico frequentava un’amica di Noemi, per questo erano tutti sugli spalti. Ed ecco che serena la conduttrice raccontò del suo matrimonio solido in tv ma evidentemente la puzza di bruciato c’era ancora, di seguito il contatto con un investigatore privato che sembra avere portato tutto a galla.

Alfonso Signorini ha incontrato di nuovo Ilary Blasi? E’ lei che ha raccontato questa verità? Di certo c’è solo che è finito un matrimonio che tutti pensavano dovesse durare per sempre.