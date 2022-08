Noemi Bocchi davvero incinta? Tutta la verità della rivista Chi

La rivista Chi rivela tutta la verità sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi: ecco che cosa sta succedendo

E’ un po’ una guerra all’ultimo scoop quella che si è scatenata questa estate tra riviste di cronaca rosa e quotidiani. Una vera e propria battaglia a chi darà la notizia delle notizie ma per il momento, non c’è un vero e proprio vincitore visto che di settimana in settimana, le news vengono smentite, ribaltate, annullate da altre versioni…Oggi ad esempio, nell’ultimo numero della rivista Chi si parla della presunta gravidanza di Noemi Bocchi, bomba sganciata qualche giorno fa ( con periodo ipotetico) dal Corriere della sera. Noemi Bocchi è o non è incinta? Ci pensa a quanto pare Alfonso Signorini a mettere i puntini sulle i e a dare una riposta a questo dubbio che non sta facendo dormire decine e decine di italiani! La nuova compagna di Totti ( sempre che lo sia realmente) è o non è in attesa di un Pupino?

Noemi Bocchi è davvero incinta? Tutta la verità sulla rivista Chi

Secondo quanto si legge questa settimana sulla rivista Chi, Noemi Bocchi non sarebbe incinta. Ma da dove nasce questo gossip clamoroso? Nessuna gravidanza in vista e il motivo per il quale qualcuno ha pensato che la fidanzata di Totti, o presunta tale fosse incinta, è una visita in una clinica romana che la Bocchi ha fatto. In realtà, la ragazza, è andata a trovare una sua amica, che aveva da poco subito un intervento. Di questo, i giornalisti della rivista Chi non hanno dubbi. Niente bebè in arrivo, e anche le immagini in costume di Noemi Bocchi, sembrano smentire questa ipotesi. Parlare di una gravidanza senza neppure sapere se Totti e la Bocchi stanno davvero insieme, era sembrato un po’ esagerato, davvero a tutti. Mai dire mai però…

Sulla rivista Chi, la gravidanza di Noemi Bocchi viene etichettata come “bufala colossale” per cui al momento, possiamo davvero dire, che il caso è chiuso. Alla prossima bomba, ormai, di fine estate!