E’ Michele Martignoni il nuovo fidanzato di Asia Argento: sorriso ritrovato

E' Michele Martignoni il nuovo fidanzato di Asia Argento: scopriamo chi è

Proprio ieri vi avevamo parlato delle ultime foto postate sui social da Asia Argento, foto che la mostravano felice e sorridente in compagnia di alcuni affetti ma soprattutto di un ragazzo bellissimo . E oggi possiamo anche dirvi chi è il nuovo fidanzato di Asia Argento e qual è il nome del “bel manzo” che si vede al fianco dell’attrice. E’ Michele Martignoni il nuovo fidanzato di Asia Argento, l’attrice, si mostra serena e sorridente al mare, come non si vedeva da tempo. Se ha ritrovato la serenità è sicuramente per il percorso che ha fatto, ma adesso chissà, forse è ancor più raggiante anche perchè è di nuovo innamorata.

Ma chi è il nuovo fidanzato di Asia Argento? Michele Martignoni è originario di Roma e come si può vedere sui social, è uno sportivo molto noto. Michele Martignoni è famoso per essere uno dei massimi campioni italiani di MMA, sport da combattimento che consiste nell’unione di più arti marziali. Come si poteva comprendere molto bene dalle foto, Michele è giovanissimo; il fidanzato di Asia Argento ha 26 anni e sul ring si è fatto già un nome. Non a caso, il soprannome che gli è stato dato, è tutto un programma. Michele infatti, nel mondo dell’MMA è conosciuto come The Italian Thunder, ovvero “il tuono italiano”.

Sui profili dei due, non ci sono riferimenti alla parola “amore”. Nella unica foto di coppia che lo sportivo ha condiviso con Asia, i primi giorni di agosto, ha usato la corona del re e della regina per descrivere questa unione. Noi parliamo d’amore ma potrebbe essere anche una bella amicizia. Vedremo se l’attrice, nelle prossime settimane deciderà di rivelare se si tratta di amore oppure no.