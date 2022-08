Gianni Morandi festeggia un tenero anniversario con Anna, dolcissima la dedica a sua moglie

Gianni Morandi è sempre più innamorato di sua moglie Anna, lo scrive in un giorno importante

Chissà se Gianni Morandi l’aveva immaginata una carriera così lunga ai tempi dei musicarelli e chissà se aveva immaginato che il suo amore per Anna Dan sarebbe durato così tanto, per sempre. Oggi la coppia festeggia 28 anni insieme. Il 19 agosto è la loro data speciale, il giorno in cui hanno scelto di unire le loro strade. Tante volte Gianni Morandi ha raccontato della sua storia con la dolcissima moglie e ogni volta si riscopre più innamorato di prima. La sua dichiarazione d’amore di oggi per Anna è ancora più dolce e racconta proprio di un legame che è capace di diventare sempre più forte. L’amore non è una cosa da ragazzini, è per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di scegliere la persona giusta.



La dedica d’amore di Gianni Morandi a sua moglie

Una foto deliziosa di Anna Dan e Gianni Morandi, si voltano verso l’obiettivo, sorridono e il cantante commenta: “19 agosto. 28 anni insieme. La amo sempre di più”. Sono a Riccione, Anna accompagna il suo Gianni nelle varie tappe, Morandi ha ripreso alla grande con le sue esibizioni. E’ quasi lontano del tutto il terribile incidente in cui ha davvero rischiato la vita e ha riportato gravi ustioni. E’ tornato a suonare anche la sua amata chitarra ma più di tutto c’è sempre sua moglie accanto.

“Siamo una cosa sola” risponde lei tra le storie di Instagram con un’altra foto scattata nella stessa giornata. Dopo il Ferragosto con gli amici adesso ci sono una serie di palchi su cui salire ma sempre insieme, con Anna dietro le quinte.

Jovanotti con le nuove canzoni scritte per Morandi gli ha regalato una nuova vita, altri successi. Con Anna un nuovo anniversario, ben 28 anni insieme e tantissime altre foto da scattare e altre dichiarazioni d’amore da dedicare.