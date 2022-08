Raffaella Fico delusa ha lasciato Piero Neri: “Brutta pagina sentimentale”

Pesanti le parole di Raffaella Fico che delusa ha lasciato il fidanzato, Piero Neri

Non è molto fortunata in amore Raffaella Fico, ha lasciato Piero Neri, il fidanzato che sembrava potesse essere il suo grande amore. Raffaella Fico parla di grande delusione, un’altra delusione, non dice molto ma quelle poche parole spiegano il suo stato d’animo, anche se lasciano spazio all’immaginazione. E’ stata la showgirl napoletana a lasciare il suo ultimo fidanzato, l’imprenditore Piero Neri. Al momento tutto sembra irreparabile ma chissà cosa ha scoperto o cosa è accaduto per farle dire che si è trattata di una “brutta pagina sentimentale”. Il rapporto tra Raffaella Fico e Mario Balotelli è ottimo, hanno una bambina che è meravigliosa, in più la famiglia dell’ex gieffina è sempre presente. Tanto amore e solidità basta a Raffaella che per il momento chiude la porta all’amore, sembra sia davvero grande la sua delusione.

Raffaella Fico single, ha lasciato Piero Neri

E’ lei ad avere lasciato il suo ultimo fidanzato, è lei che non ne ha parlato ma che lo rivela solo perché un follower curioso le chiede della sua storia d’amore. In modo molto semplice risponde che non è più fidanzata. “A dire il vero l’ho lasciato… non sono più fidanzata”. Ma a chi le chiede spiegazioni, dettagli risponde: “Lasciamo stare… brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”.

Ha preferito non aggiungere altro. Sembrava che tutto andasse a meraviglia e invece Piero Neri e Raffaella Fico non stanno più insieme. L’imprenditore aveva anche accettato l’intervista di coppia per Le Iene e non era mancato alla Prima Comunione della piccola Pia, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico. Era stata l’occasione per stringere anche un legame tra il calciatore e Neri, ma il 45enne ha deluso le aspettative. Stavano insieme dalla scorsa estate ma adesso sono già un ricordo, per la Fico un brutto ricordo.