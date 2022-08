Al matrimonio bis di Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi, invitati e dettagli: tutto era in bianco

Le foto del matrimonio bis di Jennifer Lopez e Ben Affleck, la sposa con un velo di 6 metri e tutti gli ospiti in bianco

Il matrimonio bis di Jennifer Lopez e Ben Affleck non poteva che essere speciale, dopo il sì a Las Vegas la coppia si è sposata in Georgia, in bianco. Tutti erano in bianco al matrimonio di Jlo, lei, il suo Ben e gli invitati. Gli sposi hanno chiesto che tutti evitassero di seguire il galateo nuziale scegliendo solo abiti bianchi. Per Jennifer Lopez un abito da sposa di Ralph Lauren e il velo lungo 6 metri. Ben Affleck pantaloni scuri e giacca bianca. Il romanticismo ovviamente al centro delle loro promesse e così sabato 20 agosto 2022 Jennifer Lopez e Ben Affleck sono diventati marito e moglie con una cerimonia più importante rispetto a quella dello scorso luglio.

Alle nozze di JLo e Ben Affleck grandi assenti

Il dress code bianco, una cerimonia al di fuori dal comune ma tutti pensavano che al matrimonio avrebbero partecipato anche gli ex compagni di Ben e Jlo. Non è andata così. Presenti al sìtutti i figli degli sposi: Affleck è padre di tre ragazzi – Violet, Seraphina e Samuel – avuti dall’ex moglie Jennifer Garner. Jlo è invece mamma dei gemelli Maximilian ed Emme, nati dal matrimonio durato dieci anni con Marc Anthony. Nessuno dei due ex era presente ieri in Georgia nella tenuta dell’attore, né Anthony né la Garner.

Assente anche Cassey Affleck, il fratello dello sposo, dicono che non veda di buon occhio questa unione ma forse era davvero impegnato con il lavoro. I pettegoli pensano che Cassey non ami tutti i riflettori che da un anno illuminano la coppia. E’ infatti così che continua da quando i due divi sono tornati insieme per la seconda volta. Era presente invece la mamma, nonostante l’incidente, la caduta avvenuta pochi giorni fa. Tutto era bianco, dalle sedie ai fiori, ogni dettaglio, non solo gli ospiti.