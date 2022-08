Chiara Ferragni e Fedez: una foto suggestiva ma era da evitare

Pioggia di critiche su Fedez e Chiara Ferragni per la foto pericolosa: "E' morto un ragazzo"

Una foto bellissima o la foto peggiore in assoluto per Chiara Ferragni e Fedez? Ieri sera la coppia ha pubblicato uno scatto che ha ricevuto come sempre tantissimi like ma anche una pioggia di critiche. La Ferragni e Fedez sono la coppia più social, adesso più che mai, ma seduti su quella roccia a picco nel vuoto a Ibiza non è il migliore degli scatti. Spettacolare sì ma pericolosa. Di certo i Ferragnez hanno adottato tutte le precauzioni necessarie prima di sedersi sulle rocce ma foto come queste non lasciano indifferenti e se tantissimi li seguono emulando ciò che possono, la conclusione è che è stato un errore avere pubblicato un video che li mostra lì, spaventati ma ugualmente pronti a mettersi in posa. Fedez ammette che ha paura ma nonostante questo è in posa e sorride. La Ferragni cerca di non muoversi, è testa, sorride e pensa che se la mamma la vede non le farà piacere.

La foto pericolosa di Chiara Ferragni e Fedez

Uno scatto molto suggestivo ma anche molto pericoloso, soprattutto per gli altri, per i ragazzini che magari in un altro luogo avranno voglia di fare le stesse foto.

“Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani, sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video come questo per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro. So che di certo non è stato fatto pensando a quanto può essere pericolo per gli altri, fate attenzione a quello che postare perché siete dei personaggi pubblici” è il messaggio più chiaro di un follower.

Molti aggiungono che è morto un ragazzo di 30 anni, non per una foto ma la tragedia ha sconvolto molti utenti: “Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile…” il riferimento è ad Andrea Mazzetto. “Eviterei questi post dopo che un ragazzo è morto per un selfie su un posto pericoloso. Per favore evitiamo che qualcuno emuli e ci rimetta la vita”. E’ incredibile come la coppia sia attenta a tanti messaggi e poi scivoli sulle cose più semplici.