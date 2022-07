Chiara Ferragni e Fedez mostrano la nuova favolosa casa in costruzione

Chiara Ferragni e Fedez mostrano il super attico su due livelli con terrazzo enorme, la loro nuova casa

La casa in cui Chiara Ferragni e Fedez abitano adesso è diventata piccola con l’arrivo di Vittoria e già lo scorso hanno la coppia ha pensato all’acquisto di un super attico. Una uova casa che è ancora in costruzione e che Fedez e Chiara Ferragni pensano potranno andarci a vivere la prossima primavera. Intanto, mostrano come procedono i lavori, il cantiere, l’enorme struttura. Una nuova casa per Fedez e la Ferragni, quella attuale è di circa 400 metri quadrati, la prossima un attico su due livelli con un terrazzo enorme, palestra compresa mentre Chiara ha precisato che la piscina fa parte del condominio. Quando tutto sarà pronto si trasferiranno senza cambiare del tutto le loro abitudini perché attualmente vivono nel lato est di City Life, poi andranno ad abitare nella parte sud di City Life.

Chiara Ferragni e Fedez nella nuova casa

Tutto è in fase di costruzione ma la coppia è emozionatissima mentre visionano ogni stanza della casa, il loro enorme appartamento. Si vede solo materiale edile intorno ma conoscendo il progetto entrambi iniziano ad immaginare come sarà. Chiara mostra anche la piscina e poi precisa che non è nella loro casa ma nell’edificio. Con loro una squadra di operai e di professionisti che si occupano dei lavori, c’è anche Filippo Fiora, architetto e migliore amico della Ferragni.

La consegna del super attico è prevista per la primavera del 2023 e sembra che quello della coppia sarà il più grande e prestigioso di tutta la struttura.

Grandi emozioni oggi per l’amatissima coppia che è arrivata all’appuntamento al cantiere a bordo della nuova Ferrari di Fedez. Il rapper ha dimostrato e ammesso che non la sa guidare, serve un po’ di esperienza ma intanto sui social con i loro video hanno fatto ancora una volta il pieno di like e di risate.