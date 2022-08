E’ la moglie di Sylvester Stallone a chiedere il divorzio e svelare i gravi motivi

Matrimonio finito tra Sylvester Stallone e Jennifer Flavin. E' la moglie ad avere chiesto con dolore il divorzio

Dopo 25 anni di matrimonio è divorzio per Sylvester Stallone e Jennifer Flavin. E’ la moglie dell’attore ad avere chiesto di divorziare ed è sempre lei a svelare il motivo della sua richiesta, della decisione non poco sofferta. E’ TMZ a darne notizia prima di tutti e a riferire che l’ex modella ha svelato che Sylvester Stallone ha trasferito e dissipato beni dai fondi coniugali. Che la loro unione non andasse più nel migliore dei modi era apparso già evidente quando Stallone pochi giorni fa ha mostrato il suo nuovo tatuaggio sul braccio, un tattoo del suo cane che copriva il volto di sua moglie. Quel tatuaggio sul bicipite era un chiaro segno e infatti adesso c’è la conferma.

Per l’ex moglie di Sylvster Stallone la priorità sono le sue figlie

Una foto meravigliosa di Jennifer Flavin con le sue tre bellissime figlie strette in un abbraccio: “Queste ragazze sono la mia priorità, nient’altro conta. Noi 4 per sempre”.

Sembra che lei abbia già presentato la richiesta di divorzio e che nei documenti si legga: “Su informazione e convinzione della moglie, il marito si sarebbe impegnato nella dissipazione, esaurimento e/o spreco intenzionale dei beni coniugali con un impatto economico negativo sul patrimonio coniugale…”.

Potrebbe quindi esserci anche un risarcimento come ridistribuzione dei beni coniugali e inoltre a Stallone potrebbe essere “vietato vendere, trasferire, assegnare, gravare o dissipare qualsiasi patrimonio per tutta la durata del procedimento”.

E’ doloroso l’annuncio dell’ormai ex moglie di Stallone: “Sono triste di annunciare che dopo 25 anni di matrimonio ho chiesto il divorzio da mio marito Sylvester Stallone. Anche se non saremo più sposati, apprezzerò sempre la relazione di oltre 30 anni che abbiamo condiviso, e so che siamo entrambi impegnati con le nostre bellissime figlie – aggiungendo – Chiedo privacy per la nostra famiglia mentre andiamo avanti amichevolmente”.