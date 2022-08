E’ finita tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini, lui al GF Vip ci va da single

Antonino Spinalbese ha lasciato la fidanzata o è Giulia Tordini ad averlo lasciato? Lui entra nella casa del GF Vip da single

E’ già finita tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini? In realtà è una storia d’amore che il gossip aveva già dimenticato proprio perché i due protagonisti non si erano più mostrati insieme. Amore già archiviato ancora prima dell’inizio del GF Vip? Sembra che l’ex compagno di Belen Rodriguez entrerà davvero da single nella casa più spiata d’Italia ed è The Pipol Gossip a lanciare il pettegolezzo. Sembra che Antonino Spinalbese abbia chiuso la sua love story con la director o forse è la Tordini ad aver detto basta. Al principio era apparsa come una storia capace di volere in alto, la coppia si era anche mostrata in giro senza badare ai paparazzi presenti e Spinalbese aveva iniziato a pubblicare sui social qualche dettaglio. Cosa è successo?

Antonino Spinalbese si prepara da single all’esperienza al Grande Fratello Vip

Baci e tenerezze, passeggiate ma che sarebbe finita presto tra Spinalbese e la Tordini qualche cattivello l’aveva già previso. “Come da pronostico Antonino Spinalbese entrerà da single al GF perché la storia con Giulia Tordini è finita” così annuncia la pagina di gossip.

E’ ormai certo che il papà di Luna Marì sarà tra i nuovi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Belen sembra si sia rassegnata, di certo non le fa piacere avere dato così tanta visibilità all’ex parrucchiere ma al tempo stesso si augura che il padre di sua figlia Luna si faccia strada nel modo migliore. Non c’è però nessun entusiasmo da parte di Belen Rodriguez perché ovviamente teme che la bambina possa finire al centro del programma, magari di qualche dibattito, chiacchiere. Scopriremo presto se Spinalbese è in grado di gestire le varie situazioni, per il momento non porta avanti un altro amore; al dito resterà per sempre la fede d’oro con il nome della sua piccolina.