Federica Pellegrini e Matteo Giunta arrivati a Venezia: il matrimonio è domani

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti per il matrimonio, sono a Venezia e manca pochissimo

Federica Pellegrini ci ha provato in vari modi a depistare tutti sulla data del matrimonio ma poco fa ha svelato che è già arrivata a Venezia con il suo Matteo. Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno per sposarsi, manca pochissimo ed Enzo Miccio li attende a braccia aperte, emozionato anche lui perché è ovviamente lui il wedding planner scelto dalla coppia. Era stata Federica Pellegrini a svelare la data delle nozze a Verissimo, il 27 agosto 2022, ma poche settimane fa ha cercato di evitare che a Venezia arrivassero troppi curiosi, ha cercato di depistare negando la data prevista. La Divina si è rassegnata sarà un matrimonio pieno di fan e paparazzi perché i dettagli noti sono ormai tantissimi.

Federica Pellegrini splendida in abito da sposa

E’ così che la immaginano tutti dopo tanti preparativi, perché Federica Pellegrini desidera l’abito da sposa e il matrimonio sognato da bambina. Domani 27 agosto è il gran giorno per la Pellegrini: colazione al Cipriani, per un pre-party all’americana. Verso le ore 16:00 si passerà alla cerimonia nella Chiesa di San Zaccaria. Desideravano un sì in spiaggia ma non è stato possibile, troppo complicato da organizzare, così è arrivata la scelta delle nozze a Venezia.

Federica Pellegrini dovrebbe indossare un abito da sposa firmato da Giorgio Armani. Le fedi di Damiani. Trattamenti già fatti invece alla Maison22esthetique di Verona.

Testimone della sposa il fratello Alessandro e ben 5 damigelle. Ad officiare la messa sarà l’ex parroco di Spinea che la campionessa conosce da sempre. Ovviamente non mancheranno i 4 cani della coppia. Una festa di 160 invitati presso il JW Marriott Venice Resort. La notte, invece, i due sposi la passeranno presso l’Hotel Danieli. Tutto molto romantico, con luoghi e dettagli scelti non a caso, ovviamente. Come la luna di miele, negli Stati Uniti.