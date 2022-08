Manuel Bortuzzo un cuore e un bacio con Angelica: è lei la sua nuova fidanzata

Manuel Bortuzzo e Angelica ufficializzano la loro storia d'amore: prima foto di coppia sui social

Da qualche settimana si parla di questa possibile relazione, di dediche dolci ma senza conferme o smentite. Ieri sera però Manuel Bortuzzo ha deciso di mostrarsi sui social, nel suo lato più romantico ed è arrivata la conferma che tutti si aspettavano! Dopo tre mesi di vita da single, Manuel ha una nuova fidanzata. E come si era ipotizzato in questi giorni, si tratta di Angelica, che dovrebbe essere, a detta dei fan che stanno seguendo da vicino l’ex concorrente del Grande Fratello VIP, una cugina di un amico del bel trevigiano. Manuel quindi volta pagina ed è di nuovo felice. Mostra un dolcissimo bacio con la sua fidanzata, mani nelle mani, canzoni d’amore e un cuore. Nulla di più. Stessa foto ripubblicata sui social da Angelica Benevieri, la tik toker che è la dolce metà del Bortuzzo. Per il momento una storia, nessuna foto sul profilo, un profilo che è pieno zeppo di foto in posa di Angelica, che lavora con i social per cui è molto attenta ai dettagli.

Manuel Bortuzzo e Angelica ufficializzano la loro relazione

Per il momento nessun commento da parte di entrambi ma immaginiamo che nelle prossime ore, si muoverà qualcosa anche perchè i fan di Manuel saranno curiosi di sapere qualcosa in più su questa storia. Come si sono conosciuti, da quanto stanno insieme…

La foto mette anche fine alle tante speranze di chi ancora pensava che Manuel avesse in qualche modo pensato di riavvicinarsi a Lulù Selassiè. E’ chiaro che i due abbiano preso strade separate e diverse. Il Bortuzzo lo aveva spiegato in tutte le lingue mesi fa ma Lulù è ancora molto legata al ricordo di questa storia tanto da avere ancora l’immagine di un bacio con Manuel come sfondo del suo cellulare. Chissà, forse è arrivato il momento di cambiarla, visto che Manuel adesso, ha un nuovo amore…